Москва, , 11:48 — REGNUM Во всем мире нарастает страх, связанный с возможной недоступностью продуктов питания или даже голода, а пустые полки в некоторых городах европейских стран — это лишь «цветочки», считает экономист и предприниматель Пётр Заборцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 9 июня. По его словам, на деле голод грозит огромным и наиболее бедным регионам мира, в первую очередь, странам Африки.

Продовольственный кризис на носу? Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В прошлую пятницу (3 июня) состоялся визит в Россию главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла. На мой взгляд — это был полный драматизма визит отчаяния. Президент Сенегала заявил, что отсутствие доступа к пшенице из России угрожает продовольственной безопасности в Африке, поэтому он призвал западные страны вывести зерно и удобрения из-под санкций. И это правда. Африканские страны одни из самых первых могут принять на себя тяжесть голода. Но этим проблема не ограничится», — отметил Заборцев.

Аналитики называют главной причиной будущего голода отнюдь не ограничения на экспорт пшеницы из России или Украины. О грядущем голоде люди заговорили задолго до событий настоящего конфликта.

«Главной причиной голода называют недоступность удобрений, вызванной высокими ценами на энергию. Буквально вчера генеральный секретарь ООН заявил, что «цены на удобрения выросли более чем вдвое, что повсюду внушает тревогу. Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей». Многократный рост цен на природный газ, рекордный уровень цен на нефтепродукты и уголь. Всё это привело к тому, что многие производители удобрения стали сворачивать свои производства еще в прошлом году. В сентябре 2021 года появились сообщения об ограничении выпуска удобрений в Великобритании и США (CF Industries Holdings, Yara), Испании (Fertiberia), Нидерландах (OCI), других странах мира», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что дефицит удобрений и резкий рост цен на них имеет отложенный эффект: »Если меньше удобрений, то меньше урожайность к концу сезона. Меньше урожайность — меньше запасов продовольствия. А если ситуация продлится, то запасы могут иссякнуть. И мы сейчас в середине этого пути».

«А теперь вдумайтесь в это. Голод грозит нашему миру не из-за климатических катастроф, не из-за того, что мы не можем что-то произвести, и не из-за злой воли каких-то стран или правителей. Угроза голода порождена сегодня самой социально-экономической системой. Каскад событий и ошибок в управлении разрушил экономический баланс на сельскохозяйственных рынках. Возникшие дефициты и рост цен привел к тому, что производители просто отказались производить необходимое людям продовольствие. Поскольку «это не выгодно». И для многих это «чисто экономическое решение», грозит сегодня голодом и смертью», — подчеркнул Заборцев.

Так что же это за система, если жизнь и интересы людей в ней вторичны к экономической логики прибылей и убытков. И нужна ли нам такая система? »Третий всадник апокалипсиса на вороном коне скачет к нам на полном ходу. Может, начнем что-то делать?» — добавил экономист.