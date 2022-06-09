Грозный, 9 июня 2022, 11:48 — REGNUM Радостное событие произошло в жизни 133 детей-сирот из Чечни. В честь Дня социального работника им вручены документы на получение собственного жилья. Кроме того, в этот день в торжественной обстановке получили сертификаты на улучшение жилищных условий люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны боевых действий. Об этом сообщил 8 июня глава республики Рамзан Кадыров.
В праздничный для всех социальных работников день глава Чечни также вручил государственные награды и Почетные грамоты лучшим работникам отрасли. Так, был удостоен почетного знака «За трудовое отличие» министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов.