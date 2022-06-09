Грозный, 9 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Радостное событие произошло в жизни 133 детей-сирот из Чечни. В честь Дня социального работника им вручены документы на получение собственного жилья. Кроме того, в этот день в торжественной обстановке получили сертификаты на улучшение жилищных условий люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны боевых действий. Об этом сообщил 8 июня глава республики Рамзан Кадыров.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области Получение жилья

«В ходе торжественного собрания я передал документы на квартиры сиротам, а также сертификаты на улучшение жилищных условий для людей с ограниченными возможностями и ветеранам боевых действий. Всего новое жилье получили 133 детей-сирот; 400 инвалидам и 200 ветеранам были вручены сертификаты на сумму около 1 млн рублей каждому», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В праздничный для всех социальных работников день глава Чечни также вручил государственные награды и Почетные грамоты лучшим работникам отрасли. Так, был удостоен почетного знака «За трудовое отличие» министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов.