Москва, 9 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Учебный центр, где проходили переподготовку иностранные наемники, уничтожили в Житомирской области с помощью высокоточных ракет Воздушно-космические силы (ВКС) РФ. Об этом 9 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники», — сказал он.

Помимо этого Конашенков уточнил, что также российскими высокоточными ракетами воздушного базирования в течение последних 24 часов были уничтожены два пункта управления и зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики, склад боеприпасов в районе Парасковиевка Луганской Народной Республики.

При этом официальный представитель Минобороны РФ добавил, что также высокоточными ракетами были поражены 23 района сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что в Славянске внутри украинских войск происходят стычки.