Сеул, 9 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. С 12 по 15 июня министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин посетит США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи отправится в Вашингтон по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена.

В ходе визита Пак Чин встретится с Энтони Блинкеном, с которым, вероятно, обсудит контрмеры, которые Сеул и Вашингтон примут в случае проведения Пхеньяном ядерных испытаний, усиление режима расширенного сдерживания, укрепление двустороннего альянса, а также вопросы сотрудничества.

Ожидается, что после США министр иностранных дел Южной Кореи отправится в Японию. В настоящее время стороны ведут тесные консультации по данному вопросу.