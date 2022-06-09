Вашингтон, 9 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В сервисе Steam появилась игра AQtion, которая представляет собой модификацию Action Quake 2, ориентированную прежде всего на многопользовательскую игру. Об этом 9 июня сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики мода ранее заявляли, что считают свой проект «предком» Counter Strike. Модификация добавляет в Quake II шесть режимов, в том числе классический Deathmatch, Capture the Flag, Espionage и режим командной игры. Геймеры могут играть онлайн, а также в автономном режиме против ботов. AQtion предоставляет игрокам большой набор разнообразного оружия.

Напомним, релиз Action Quake 2 состоялся 12 ноября 1998 года, примерно через год после выхода Quake 2 (9 декабря 1997-го). Реализацией проекта занималась студия The A-Team.