Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Биржа труда Ленинградской области с начала 2022 года выдала более 10 тыс. направлений на работу — был трудоустроен каждый третий, рассказали 9 июня в пресс-службе областной администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

По информации Биржи труда, уровень регистрируемой безработицы в регионе сегодня составляет 0,4%. Для поиска подходящей работы с начала года на областную Биржу труда обратились 11,6 тыс. человек, безработными были признаны 4,7 тыс. человек.

«За это время служба занятости выдала более 10 тысяч направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен. Всего с начала года новую работу в регионе нашли 4 тыс. жителей области», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент в базе вакансий региона значится 51,5 тыс. предложений, из них 79% по рабочим профессиям, 21% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

«В этом году при содействии службы занятости уже было трудоустроено на временную работу 1252 подростка, 517 из них — за первые дни июня», — заметили в обладминистрации, добавив, что основные виды работ — благоустройство территорий и участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.