Иркутск, , 11:42 — REGNUM В Иркутской области с начала 2022 года произошло уже 3354 пожара, погиб 101 человек, 96 человек получили травмы. Как сообщает 9 июня территориальное ГУ МЧС РФ, самой распространённой причиной трагедий является неосторожное обращение с огнём.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

Только за сутки, 8 июня в Приангарье случилось 17 пожаров. В семи случаях причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём, в шести пожары произошли по различным электротехническим причинам, два пожара возникли из-за нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Два человека погибли на пожарах в городе Иркутске и в садоводстве «Сибирский садовод» в городе Тайшете. Предположительно, в обоих случаях пожары с гибелью людей произошли из-за неосторожности при курении.

Возгорание в дачном доме в иркутском садоводстве «Сибирский садовод» произошло утром 8 июня. Длительное время пожар развивался внутри деревянного одноэтажного дома, где проживал мужчина 1961 года рождения. Дым из-под кровли заметили соседи и позвонили на 101. В ходе тушения пожара погибший был обнаружен внутри дома на кровати.

В тот же день в городе Тайшете на улице Чернышевского случилось возгорание в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений по лестничному маршу эвакуировались 8 жильцов. В квартире горела комната на площади 15 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы в комнате на диване был обнаружен погибший мужчина 1945 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня спасателей не пустили на тушение пожара в кафе на улице Софьи Перовской в Иркутске.

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