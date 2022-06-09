Тюмень, , 11:40 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели каменщика на строительстве многоквартирного дома, Об этом сообщает пресс-служба СУ СКО по Тюменской области.

На месте трагедии. Строящийся дом в Тюмени. Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

По версии следствия, днём 7 июня 2022 года при проведении каменных работ на строящемся доме по ул. 50 лет Октября в Тюмени, в результате нарушения правил безопасности 60-летний каменщик упал с высоты четвёртого этажа. Мужчина скончался на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Следователи осмотрели место трагедии, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы, изъята вся необходимая документация, в том числе и регламентирующая технику безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 24 мая 2022 года во время проведения строительных работ по ремонту кровли общественной бани 29-летний строитель сорвался с крыши и погиб. А 25 мая на 28-летнего строителя упала бетонная балка с высоты пятого этажа, и пострадавший скончался на месте.

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