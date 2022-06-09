9 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 14:14 — REGNUM В Крыму началась кампания по уборке эфиромасличной розы — главного источника сырья для изготовления натуральных гидролатов и эфирных масел.

В Крыму находятся самые большие плантации эфиромасличной розы в России. И последние годы эта отрасль активно развивается. В 2022 году планируется заложить 46 га эфиромасличных культур.

Плантации эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Плантации эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Плантации эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Плантации эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Плантации эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

В селе Тургеневка Бахчисарайского района розу выращивают на 30 га, кроме розы, на агроферме «Тургеневская» на 280 га разводится лаванда узколистная. Общая площадь обрабатываемых земель составляет свыше 800 га, из них под эфиромасличными и лекарственными культурами более 500 га.

Работа на плантации начинается ранним утром. Бутоны собираются вручную, после чего они отправляются на станцию переработки. Лепестки обрабатывают с помощью соли и пара, таким образом получая гидролат. За день удаётся собрать около 7 тонн лепестков розы.

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эфиромасличная роза Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эфиромасличная роза Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эфиромасличная роза Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эфиромасличная роза Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эфиромасличная роза Александр Полегенько © ИА REGNUM

Плантации эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эфиромасличная роза Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эфиромасличная роза Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор эфиромасличной розы Александр Полегенько © ИА REGNUM