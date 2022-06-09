Донецк, , 11:39 — REGNUM В Славянске внутри украинских войск происходят стычки, сообщил 9 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Флаг ДНР Цуканов М.В

Ранее в штабе сообщили о начавшихся боях за город, а также об освобождении Святогорска и Татьяновки неподалёку от Славянска.

По информации штаба территориальной обороны республики, находящиеся в Славянске силы занимают гражданскую инфраструктуру, используя население в качестве живого щита. Отмечается, что часть боевиков пытается сбежать из населённого пункта, в результате чего происходят стычки в рядах ВСУ.