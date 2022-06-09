Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга выделят из резервного фонда городского правительства более 860 млн рублей на выплаты пострадавшим от COVID-19 медикам и членам их семей, сообщили 9 июня в пресс-службе Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

Единовременные выплаты предусмотрены медицинским работникам государственных медицинских организаций, а также водителям скорой медицинской помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи, а также членам семей умерших от COVID-19 медработников.

«Ранее на единовременные выплаты из резервного фонда правительства Санкт Петербурга было выделено 1 426 100 000 рублей. Эти средства были выплачены 4734 медицинским работникам и членам семей шести медиков, умерших в связи с заражением COVID-19», — напомнили в Смольном, уточнив, что еще два медработника получили 400 тыс. рублей в связи с полученной инвалидностью.

Отметим, что дополнительно выделенные из резервного фонда правительства Санкт Петербурга бюджетные средства обеспечат в 2022 году возможность получить выплаты 2867 медработникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи.