Махачкала, 9 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Столицы Дагестана и Башкирии свяжет прямой авиарейс. Самолеты по данному маршруту запустит авиакомпания Nordwind. Первый рейс будет выполнен 20 июня. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Самолет

Долететь из Махачкалы до Уфы можно будет за 2 часа 50 минут. Для перелета по маршруту будет использоваться самолет Boeing 737-800 вместимостью более 160 пассажиров. Стоимость билетов составит от 5325 рублей.

Ранее сообщалось, что из аэропорта столицы Дагестана с 17 июня будут запущены регулярные рейсы в Самару. Их будет выполнять компания ЮВТ Аэро. А с 9 июня из Махачкалы в турецкий город Анталью вылетит первый самолет компании Redwings.