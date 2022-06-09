Сеул, 9 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Больше половины жителей Южной Кореи и Японии не заинтересованы в решении исторических споров. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных южнокорейской газетой Hankook Ilbo и японской газетой Yomiuri Shimbun.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опросов, проведенных с 20 по 24 мая среди 1000 граждан Южной Кореи и 1019 граждан Японии, 81,3% участников опроса из Южной Кореи считают, что правительству не нужно идти на уступки в вопросах, касающихся трудовой мобилизации и сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны, чтобы улучшить отношения с Токио. Только 16,2% респондентов согласились с необходимостью пойти на уступки.

Между тем 58% опрошенных из Японии также считают, что Токио не должен идти на уступки. Противоположного мнения придерживаются 32% респондентов.

52,9% южнокорейцев отметили, что существует вероятность улучшения отношения между странами в период правления администрации Юн Сок Ёля, 35,1% считают, что отношения останутся на том же уровне, 6,2% — станут хуже.

61% японцев также считают, что отношения между странами не изменятся, а 31% — станут лучше.