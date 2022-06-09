Кабанский район, Бурятия, , 11:35 — REGNUM 41 сообщение поступило от жителей Бурятии в экстренные службы после сильного землетрясения на Байкале вечером 8 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

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Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло в 20:24 по местному времени. Эпицентр сейсмособытия расположился в акватории озера Байкал в 35 км к западу от села Посольское Кабанского района республики.

По данным МЧС, толчки ощущались на территории 11 районов Бурятии. Для обследования территорий на предмет возможных разрушений было задействовано 112 рабочих групп.

«От жителей республики на номер «112» поступило 41 сообщение. Обеспокоенных граждан интересовала информация о том, что необходимо делать и как себя вести при землетрясении», — отметили в управлении.

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