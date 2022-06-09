Новосибирск, , 11:35 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 679 пациентов, в том числе два ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же время 94 человека выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано. В реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

Всего в регионе выявлено 259 032 случая заражения коронавирусом, 252 525 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5676 человек.