Новосибирск, 9 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 679 пациентов, в том числе два ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же время 94 человека выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано. В реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

Всего в регионе выявлено 259 032 случая заражения коронавирусом, 252 525 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5676 человек.