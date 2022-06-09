Москва, , 11:34 — REGNUM Новые локдауны и рецессия западных экономик — вот основные риски, которые угрожают китайской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

«В 2021 году восстановление экономики Китая после пандемии опережало восстановление мировой экономики, в 2022 году рост в Китае снижается относительно мировых темпов, — сказала Бондаренко. — Росту китайской экономики в 2022 году угрожают два основных риска. Во-первых, это локдауны крупных производственных центров из-за локальных вспышек заболеваемости. Во-вторых, рецессия в американской и европейской экономиках, чьим крупным торговым партнером является Китай. А в 2023 году будет продолжаться восходящий сырьевой цикл, что еще больше замедлит рост экономики КНР».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Леля Паштова заявила, что Китай с достоинством выдерживает нападки Запада.

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