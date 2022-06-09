Москва, , 11:34 — REGNUM Стилизованные изображения картофеля фри и бургера выбраны для логотипа российской сети ресторанов быстрого обслуживания, которая придёт на смену «Макдоналдсу». Об этом сообщают 9 июня «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Картофель фри (сс) matthiasboeckel

На логотипе будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Фон будет зелёным — это цвет символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

«Сегодня сеть запускает новую рекламную кампанию, в которой будут использовать этот логотип», — говорится в публикации.

Название для сети ресторанов пока не выбрано, есть восемь имен, зарегистрированных в Роспатенте. В их числе — «Тот самый» и «Свободная касса».

Издание отмечает, что новая упаковка сети ресторанов стала более сдержанной по цвету, без декоративных элементов. Многие наименования блюд переименуют: «Роял» — в «Гранд», «Роял де Люкс» — в «Гранд де Люкс», «Филе-о-фиш» — в «Фиш Бургер».

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России 14 марта. В начале июня юридическое лицо сети ресторанов стало называться ООО «Система ПБО» вместо ООО «Макдоналдс».

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