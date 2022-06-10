Тбилиси, , 03:14 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередной раз не будет присутствовать на заседании тбилисского городского суда, сообщает 9 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Состояние здоровья третьего президента, на мой взгляд, по-прежнему остаётся неизменным. Мы ждем заключения экспертизы, которая состоялась вчера. Что касается процесса, то дело о пересечении границы, где обвинение против президента заключается в том, что он пересёк границу своей собственной страны, естественно, политическое. И оно имеет одинаковую оценку как на местном, так и на международном уровне. Скорее всего, процесс будет отложен, потому что Саакашвили не сможет присутствовать по состоянию здоровья», — сказал адвокат Шота Тутберидзе.

Напомним, что адвокаты требуют привлечения к делу Саакашвили иностранных специалистов, так как считают, что необходима комплексная оценка состояния экс-президента.