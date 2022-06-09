Иркутск, 9 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура 9 июня известила о проведении проверки по факту авиационного события с воздушным судном АО «Авиакомпания «ИрАэро», случившегося сегодня в 6:32 местного времени в Иркутске.

Gleb Osokin Международный аэропорт «Иркутск»

По существу сообщается, что у вылетевшего из аэропорта воздушного судна RRJ-95 RA-89 076 АО «Авиакомпания «ИрАэро» рейсом Иркутск-Кызыл после взлета в процессе набора высоты не убралось шасси.

В данных обстоятельствах экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета, выполнив необходимые процедуры.

Известно, что посадка воздушного судна произведена благополучно, экипаж в составе пятерых человек и находящиеся на борту 83 пассажира не пострадали, воздушное судно видимых повреждений не имеет. Пассажиры указанного рейса отправлены до пункта назначения резервным воздушным судном.

Для расследования причин и обстоятельств авиационного события Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Росавиации создана специальная комиссия, члены которой приступили к осмотру неисправного воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 марта в иркутском аэропорту совершил экстренную посадку Airbus A321, следовавший из Новосибирска в Благовещенск.

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