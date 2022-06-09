Донецк, , 11:29 — REGNUM В настоящее время уже происходит интеграция Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией. Об этом 9 июня заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в эфире телеканала «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Интеграция уже происходит. Мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами… Это же и есть интеграция», — сказал он.

Кроме этого, Хоценко указал, что в данный момент регионы России помогают в работе по восстановлению Донбасса.

«И Тульская область по полной работает в Мариуполе, и Московская область, и Москва. Всех не назову, пусть не обижаются. Но все работают, завозят строительные материалы», — уточнил глава правительства ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент войска ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ начали бои за город Славянск.