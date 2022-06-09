Москва, 9 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Москве в начала реализации программы реновации по технологии умного сноса демонтировано 95 старых пятиэтажек, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

На месте снесенных старых домов по программе реновации построят около 3 млн кв. метров нового жилья. Сейчас идет или уже завершено переселение жителей 514 пятиэтажек в 182 новостройки.

С начала реализации программы реновации начали переезд 86,8 тыс. участников программы, а 57 тыс. из них уже отметили новоселье.

Построено в столице 190 новых домов площадью 2,5 млн кв. метров. Ведется строительство и проектирование 398 домов площадью более 7 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в программу реновации включено еще 13 новых стартовых площадок.

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