Москва, , 11:29 — REGNUM Мир стоит на пороге нового кризиса, который полностью переформатирует глобальную экономику и финансы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Экономиками стран коллективного Запада накоплен огромный долг. Накопленные долги государств и компаний выросли до уровня 110 трлн долларов США, на обслуживание которых заемщики будут вынуждены ежегодно привлекать финансовые ресурсы объемом около 1 трлн долларов, — сказал Ильинский. — Таких свободных денег на мировом финансовом рынке просто нет. Для борьбы с бушующей инфляцией центральные банки будут вынуждены повышать базовую ставку, что увеличит стоимость обслуживания и рефинансирования долгов в десятки раз. Мир стоит на пороге нового глобального кризиса, который полностью переформатирует экономику и финансы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, почему политика ЕС противоречит национальным интересам стран Европейского союза.

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