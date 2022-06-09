Пировский район, Красноярский край, , 11:28 — REGNUM В Пировском районе Красноярского края злостный лесоруб отправлен в колонию за неоднократные незаконные рубки деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июня в краевой прокуратуре.

Срубленные деревья Дарья Антонова © ИА REGNUM

Суд приговорил мужчину к четырём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что злоумышленник, имея судимость за незаконную заготовку древесины, срубил без разрешительных документов со своими подельниками деревья в Пировском лесничестве — ели, сосны, лиственницы. Ущерб лесному фонду составил почти 1 млн рублей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к мужчине на всю сумму причинённого преступлением ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье задержали организованную группу местных жителей, подозреваемых в контрабанде леса.

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