Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель обеспокоен тем, что парламент республики принял законопроект, расширяющий возможности силовиков при ведении негласного наблюдения за гражданами. Об этом европейский дипломат сообщил в соцсети Twitter.

Карл Харцель Eeas.europa.eu

Он отметил, что Брюссель рекомендовал предварительно согласовать законопроект с консультативным органом Евросоюза по конституционному праву — Венецианской комиссией. Но Тбилиси проигнорировал это обращение.

«Сожалеем, что парламент Грузии решил принять этот законопроект без этих консультаций, — отметил Харцель. — Мы призываем парламент немедленно обратиться к Венецианской комиссии за мнением по этому законопроекту и принять во внимание ее рекомендации».

Напомним, ранее парламент Грузии принял в окончательном чтении поправки в уголовно-процессуальный кодекс. Они расширяют перечень нарушений, которые позволяют правоохранителям вести слежку, а также увеличивают сроки действия разрешений на наблюдение.

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