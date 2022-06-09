Ухань, Китай, 9 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Истребитель J-7, принадлежащий Военно-воздушным силам Народно-освободительной армии Китая, потерпел крушение утром 9 июня в города Санъян провинции, пилот выжил, сообщает Центральное телевидение Китая. Погиб местный житель, еще двое получили ранения, сообщает 9 июня газета China Daily.

Китайский палубный истребитель J-15

Военный новостной канал государственной телекомпании сообщил в своем аккаунте в микроблоге Weibo, что авария произошла, когда самолет проходил летную подготовку. Во время тренировки самолет врезался в жилой квартал после того, как пилот катапультировался. Пилот и пострадавшие жители были госпитализированы. В настоящее время проводится расследование, говорится в сообщении.

До сих пор Военно-воздушные силы НОАК еще не опубликовали заявление или пресс-релиз о катастрофе. J-7 является частью большого семейства истребителей второго поколения, которые были разработаны китайскими инженерами на основе советского МиГ-21. Считается, что большое количество машин находится на действительной службе в ВВС и ВМС НОАК.