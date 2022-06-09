Москва, , 11:27 — REGNUM Санкции, введенные против России, тяжело ударили по европейским производителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политика Евросоюза не согласована с национальными интересами отдельных европейских государств, и теперь Брюссель может втягивать европейские народы в политические конфликты и строить санкционную политику без правила обязательного единогласия правительств стран Европы, — сказал Ильинский. — Санкции тяжело ударили по европейским производителям, и индекс их цен за год вырос на 37%, стоимость энергии удвоилась, а цены промежуточной продукции выросли более чем на четверть».

По его словам, повышение стоимости производимых товаров со временем вызывает мощное инфляционное давление и ведёт к росту потребительских цен.

«Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня. Разрыв между самым высоким и самым низким уровнем инфляции среди 19 членов валютного блока стал самым большим за всю историю. Максимальная инфляция в Европе в прошлом месяце наблюдается в Эстонии и достигла уровня 20,1%», — отметил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил о том, что экономические санкции против России нанесли непоправимый вред европейским экономикам.

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