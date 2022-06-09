Саратов, , 11:26 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 9 июня всего зарегистрировано 253 276 случаев заражения коронавирусом, за сутки подтвердили 97 тестов. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Выздоровел с начала пандемии 246 201 человек, из них 87 — за минувший день.

В ковид-госпитали 8 июня доставили 25 пациентов.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5977 человек, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области, несмотря на отмену обязательного ношения масок, рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты в случае заболевания вирусными инфекциями, а также в местах массового пребывания граждан.

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