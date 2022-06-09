Москва, 9 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Вооружение, которое поставляется Украине западными странами, может распространиться и в другие регионы и страны мира. Такую вероятность не исключил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

ПТРК Javelin

В эфире телеканала «Россия 24» он указал, что это оружие уже появилось на чёрном рынке.

«Существует опасность распространения из зоны конфликта лёгкого стрелкового оружия, особенно Javelin, ПЗРК и противотанкового [оружия] по всему миру», — отметил глава российской делегации.

По его словам, уже есть факты, что это оружие продаётся на чёрном рынке и направляется на Ближний Восток, в Идлиб.

«Мы уже видели кадры», — подчеркнул Гаврилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки оружия на Украину привели к развитию чёрного рынка вооружения, в том числе в Западной Европе. По её словам, часть оружия уже находится в Боснии и Герцеговине, в Албании, в Косово.

Напомним, в Международной организации уголовной полиции Interpol выразили озабоченность в связи с тем, что переданное на Украину оружие было обнаружено в руках европейской мафии. В этой связи организация потребовала от стран, снабжающих Киев оружием, сопровождать его механизмами слежения.

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