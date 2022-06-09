с. Рудовка, , 11:24 — REGNUM В Пичаевском районе Тамбовской области возбуждено уголовное дело об убийстве 54-летнего предпринимателя Юрия Хохлова, возглавлявшего группу компаний АСБ. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Охотничье ружье Defense.gov

Утром 8 июня на окраине села Рудовка Пичаевского района обнаружено тело 53-летнего предпринимателя с признаками насильственной смерти. По версии следствия, между главой агрохолдинга и местным фермером, 49-летним Владимиром Левкиным, в поле на окраине села Рудовка произошел конфликт, причиной которого стал длительный земельный спор.

Фермер выстрелил в Хохлова и скрылся. Спустя некоторое время его тело нашли в автомобиле недалеко от села Рудовка, в 1,5 километра от места убийства. Левкин покончил с собой.