Кемерово, 9 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 июня, на лечении находятся 828 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки был выявлен 61 новый носитель коронавируса. За это же время 59 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 164 995 случаев заражения коронавирусом, 161 749 человек выписаны с выздоровлением, 2418 пациентов скончались.