Красногорск, , 11:24 — REGNUM По предварительной оценке, Подмосковье в 2022 году должны посетить 16 млн человек. Об этом 9 июня в своем телеграм-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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По его словам, турпоток в регионе увеличивается каждый год. При этом большинство путешественников ограничивают своё посещение в Подмосковье одним днём.

«И мы делаем так, чтобы к нам хотелось возвращаться. Сейчас большинство поездок однодневные, но мы стремимся к тому, чтобы отдых в Подмосковье длился 2-3 дня, а лучше — больше», — сообщил Воробьев.

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