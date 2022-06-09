Пекин, 9 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Согласно бюллетеню Министерства природных ресурсов, уровень прибрежного моря Китая повысится на 68-170 мм в течение следующих 30 лет, и прибрежные регионы сталкиваются с растущими угрозами, связанными с повышением уровня моря, сообщает 9 июня газета China Daily.

Океан

В прошлом году в стране был зафиксирован самый высокий уровень прибрежного моря с 1980 года, который был на 84 мм выше, чем в обычные годы. Согласно бюллетеню, уровень прибрежного моря повышался в среднем на 3,4 мм в год с 1980 по 2021 год, что больше, чем в среднем по миру за тот же период.

В связи с ускоренной урбанизацией прибрежные районы Китая сталкиваются с растущими рисками, связанными с повышением уровня моря, говорится в бюллетене. Ускоренное повышение уровня прибрежного моря в значительной степени обусловлено глобальным потеплением, которое привело к расширению морской воды и таянию ледников и полярных ледяных шапок.

Повышение уровня моря усиливает последствия морских катастроф. В прошлом году штормовые волны и наводнения в прибрежных районах Китая в основном происходили в период с июля по октябрь, поскольку в этот период наблюдалось повышение уровня моря. В докладе содержится призыв к активизации усилий по предотвращению морских катастроф и смягчению последствий повышения уровня моря.

Согласно оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, глобальный средний уровень моря может подняться на два метра к 2100 году и на пять метров к 2150 году при худшем сценарии.