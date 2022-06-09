Париж, , 11:23 — REGNUM Франция начала переговоры с Украиной о поставке береговых ракетных комплексов Exocet, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективными и наиболее часто используемыми в конфликтах. Об этом заявил французский военный журналист Жан-Доминик Мерше.

Макеты линейки французских противокорабельных ракет Exocet

По его словам, Франция рассматривает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет Exocet в виде береговых ракетных комплексов производства компании MBDA.

Эти береговые ракетные комплексы способны поражать цели на расстоянии до 180 километров. Это сравнимо с возможностями береговых ракетных комплексов «Бал», стоящих на вооружении России. Один комплекс может одновременно поражать сразу четыре самостоятельные цели, что представляет очень серьезную опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные граждане, покинувшие Украину и нашедшие убежище во Франции, депортируют.

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