Томск, 9 июня 2022, 11:23 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Десять человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
Minzdrav.gov.by

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 131 876. Жертвами коронавируса стали 846 больных.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 48 человек, а всего к настоящему времени коронавирус победили 129 974 пациентов.