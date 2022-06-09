Томск, 9 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Десять человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 131 876. Жертвами коронавируса стали 846 больных.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 48 человек, а всего к настоящему времени коронавирус победили 129 974 пациентов.