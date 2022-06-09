Москва, , 11:22 — REGNUM Европейские бюрократы забыли о других странах, которые отказываются присоединиться к политике санкционного давления на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Флаг ЕС

«Санкционная политика ЕС в отношении России губит экономики европейских государств. Об этом прямо с трибуны Европарламента на пленарном заседании заявил влиятельный европейский политик и бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани, — сказал Ильинский. — Брюссель втягивает европейцев в экономическую и геополитическую катастрофу через санкционную политику, которой никто не поддерживает за пределами стран коллективного Запада. Однако бюрократы Евросоюза забыли о других странах, которые от Китая до Индии, от Сенегала до Мексики отказываются присоединиться к политике санкционного давления на Россию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил о том, что вопреки санкционному давлению рост российской экономики не прекращается.

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