Донецк, 9 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике удалось освободить населённые пункты Святогорск и Татьяновка. Об этом 9 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Всего в республике освободили от националистов 231 населённый пункт, включая Святогорск и Татьяновку. Ранее появлялась информация об освобождении 229 населённых пунктов. Также в штабе рассказали о том, что идут бои за Славянск.

В штабе рассказали, что противник продолжает обстрелы территории республики. В результате атак за сутки погибли три человека, пострадали 12 человек. Всего за 24 часа националисты выпустили по мирным кварталам 274 боеприпаса.