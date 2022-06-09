Оренбург, 9 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о коррупции бывшего заведующего отделением вуза. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело

Следствием установлено, что бывший сотрудник университета в 2018–2021 годы получал от студентов через посредников взятки за успешную сдачу форм промежуточной аттестации по различным предметам без фактической проверки знаний учебных дисциплин. Доказаны факты получения в общей сложности свыше 2,3 млн рублей.

С целью обеспечения приговора суда наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 8,3 млн рублей. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.