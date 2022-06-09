Пекин, , 11:20 — REGNUM Представитель материковой части Китая призвал политические партии Тайваня встать на правильную сторону истории в ответ на высказывания Эрика Чу Ли-луана, председателя китайской партии Гоминьдан, во время его поездки в Соединенные Штаты, передает 9 июня газета Global Times.

КНР и Тайвань Nat

Чу подтвердил исторические связи Гоминьдана с США во время визита в Институт Гувера при Стэнфордском университете в Калифорнии на прошлой неделе, говорится в заявлении Гоминьдана, опубликованном в понедельник. Он также сказал, что партия продолжает бороться с коммунизмом и конкурировать с Коммунистической партией Китая за ценности и политические системы, говорится в заявлении.

«Тайвань является частью Китая, и дела через по обе стороны Тайваньского пролива — это семейное дело, касающееся соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива. Это должно решаться путем консультаций с членами семьи, а не с посторонними», — заявил в четверг представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан .

КПК — это политическая партия, миссия которой состоит в том, чтобы добиваться счастья для китайского народа и омоложения нации, и она добилась достижений, которые были признаны во всем мире, сказал Ма. Нынешняя ситуация по ту сторону пролива сложная и мрачная, и отношения становятся все более напряженными, сказал он.

Любая политическая партия, организация или частное лицо на острове, которые привержены развитию отношений между двумя странами и поддержанию мира и стабильности в проливах, должны сохранять ясную голову, смотреть на вещи с долгосрочной точки зрения и стоять на правильной стороне истории, добавил он.