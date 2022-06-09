Москва, 9 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Москве на пресс-конференции при подведении промежуточных итогов пожароопасного сезона руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что в Иркутской области лесные пожары в последнее время регистритуются в минимальном количестве. Об этом 9 июня информирует телеграмм-канал областного правительства.

Правительство Иркутской области Рослесхоз: В Иркутской области лесные пожары в последнее время регистритуются в минимальном количестве

По данным Рослесхоза, более 85%лесных очагов в Приангарье ликвидируются в первые сутки с момента обнаружения.

Также Иван Советников упомянул решение губернатора Игоря Кобзева повысить зарплату лесным пожарным, что является хорошим подспорьем для тушения лесных пожаров.

В целом, по оценке профильного ведомства, весенняя часть лесопожарного сезона пройдена достаточно уверенно, не смотря на высокие температуры и ветровую нагрузку.

Как сообщало ИА REGNUM, о состоянию на утро, 9 июня, в лесном фонде в Иркутской области действует одно возгорание на площади 3,5 га в Нижнеилимском районе.

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