Пенза, 9 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Пензенской области после COVID-19 за сутки выписали 31 пациента. С начала пандемии выздоровели 180 796 человек, приводит обновленные данные по состоянию на 9 июня общероссийский оперативный штаб.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Всего по области зарегистрировано 187 178 случаев заражения коронавирусом, в том числе 45 — за сутки.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5923 человека, за сутки умерли двое инфицированных.

В пензенские ковид-стационары 8 июня госпитализировали 18 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в мире с начала пандемии выявлено уже 530 896 347 носителей коронавируса, подтверждено 6 301 020 случаев смерти от заболевания.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более полумиллиона случаев COVID-19