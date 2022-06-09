Кострома, 9 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Фигурант резонансного дела, рассматриваемого в Нерехтском районном суде Костромской области, отказался от присяжных заседателей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Костромского областного суда.

МВД России Передача Озманяна в руки российских правоохранителей

Речь идёт об Артуре Озманяне, обвиняемом в убийстве 23-летнего нерехтчанина Алексея Тумашевича в 2012 году. По версии следствия, летом того года обвиняемый и его товарищ отдыхали в ночном клубе «Клубничная ночь». На улице между северокавказцами и тремя местными жителями завязалась драка, в ходе которой был смертельно ранен Тумашевич. Двое его товарищей так же получили ножевые ранения, но смогли выжить.

Происшествие вызвало волну народного возмущения. После похорон молодого человека в центре Нерехты собралось около 1000 человек, требующих отыскать виновных. Впоследствии подельник Озманяна был осужден за причинение вреда здоровью двух нерехтачан. Самому Артуру Озманяну удалось скрыться от следствия. В июле 2021 года его задержали в Германии, а в начале 2022 года доставили в Костромскую область.

Обвиняемый не согласен с предъявленным ему обвинением. Первоначально он попросил рассмотреть его дело с участием присяжных, но затем отказался от этого без объяснения причин. Сейчас разбирательство ведёт только судья.