Сургут, Югра, 9 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Югре 22 сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Прокурорская проверка исполнения сотрудниками Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте законодательства о государственной службе и противодействии коррупции выявили недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, об имуществе за 2020 год у 22 полицейских.

Должностные лица, представившие ложные или неполные сведений привлечены к дисциплинарной ответственности.