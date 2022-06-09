Уфа, 9 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Иностранного гражданина обвинили в покушении на убийство мужчины в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

diegoattorney За решеткой

По версии следствия, 5 июня 2022 года в помещении кафе, которое расположено в селе Чесноковка Уфимского района произошел конфликт между обвиняемым, который работает в кафе поваром, и охранником этого заведения общепита.

В материалах дела указано, что в ходе ссоры обвиняемый нанес травмы охраннику, но завершить свой умысел на убийство до конца не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцами, которые задержали фигуранта уголовного дела до приезда полицейских, при этом потерпевшему была вовремя оказана медпомощь.

По данному факту в отношении иностранного гражданина было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается.