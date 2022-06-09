Лондон, , 12:45 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. кубометров впервые с конца мая. Об этом свидетельствуют данные торгов 9 июня на лондонской бирже ICE.

Газопровод Gazprom.ru

Июльский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялся в цене до $1013,4 за 1 тыс. кубометров, что соответствует €91,425 за МВт·ч с учётом текущего обменного курса евро к доллару. В целом цена на газ начала торгов растёт более чем на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на СПГ-терминале Freeport LNG в Техасе, США, произошёл пожар. Терминал прекратил работу, на фоне этого цена на газ в Европе стала расти.

Читайте также: Цены на природный газ в США упали из-за взрыва на СПГ-терминале