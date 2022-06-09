Свободный, Амурская область, , 11:28 — REGNUM Безжизненное тело на скамейке возле жилых домов перепугало жителей города Свободный в Амурской области. Люди обратились в правоохранительные органы, ведётся следствие, сообщило АСН24.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

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Человек на лавочке неестественно завалился на бок. Как выяснилось, он был мёртв. По информации следственного управления СК РФ по Приамурью, признаков криминальной смерти на теле нет. Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем, ему было 39 лет.

Причины смерти горожанина устанавливают, идёт проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Благовещенске было найдено тело мужчины. Он был убит ножом.