Бухарест, 9 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о возможности реализации масштабной программы импорта электроэнергии с Украины. Об этом, как сообщает «Румынское телевидение», заявил 9 июня премьер-министр Румынии Николае Чукэ журналистам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По его словам, Румыния заинтересована в поставках украинских носителей, цена на которые «является для Бухареста приемлемой». «В этом отношении мы будем исходить из собственных интересов», — отметил, в частности, он.

Детали возможной энергетической сделки между Бухарестом и Киевом не разглашаются.

Ранее советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила о готовности официального Киева «активно экспортировать» электроэнергию в Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу.