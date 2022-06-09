Ставропольский край, 9 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Ставропольский край поможет восстановить транспортную инфраструктуру Антрацитовского района в Луганской Народной Республике. Такое решение было принято губернатором края Владимиром Владимировым в ходе рабочей поездки в Донбасс. Посетив несколько объектов на территории Антрацитовского района, глава Ставрополья был удивлен таким количеством проблем, накопившихся в регионе.

ИА REGNUM Дорога

«Впечатления сложные. Тридцать лет без финансирования плюс кое-где следы от боевого прошлого — все это создает серьезный комплекс проблем. В нашем крае тоже есть вопросы, над решением которых мы работаем, но такого сочетания, наслоения трудностей, еще не встречал», — поделился впечатлениями ставропольский губернатор.

Он пообещал в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с властями Антрацитовского района приложить все силы для скорейшего решения вопроса по развитию дорожной отрасли. При этом, как отметил Владимиров, отказываться от намеченных планов по улучшению дорожной инфраструктуры в самом Ставропольском крае власти субъекта РФ не намерены.

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